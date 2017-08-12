Уэйн Руни: "Забить победный гол на "Гудисон Парк" - это нечто особенное"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни после победы над "Стоук Сити" (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что для него забить победный гол на стадионе "Гудисон Парк" – это нечто особенное. Он также добавил, что первые игры в сезоне всегда сложные, поэтому важно, что его команда начала с победы.

– Забить победный гол на "Гудисон Парк" – это нечто особенное. Играть за этот клуб – огромная честь для меня, – приводит BBC слова Руни. – Первые игры в сезоне всегда сложные, потому что команды только находят свой ритм. Поэтому важнее, что "Эвертон" начал с победы.

Напомним, что 31-летний англичанин перешел в клуб из Ливерпуля во время летнего трансферного окна из "Манчестер Юнайтед". Напомним, что Руни играл за "Эвертон" с 2002 по 2004 год.