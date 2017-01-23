Уэйн Руни: "Я предан "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, в матче 22-го тура чемпионата Англии со "Стоук Сити" (1:1) ставший лучшим бомбардиром в истории клуба, отметил, что он по-прежнему предан "красным дьяволам". По словам 31-летнего игрока, он счастлив быть частью великого клуба.

– Я предан "Манчестер Юнайтед", – приводит Sky Sports слова Руни. – Я нахожусь в этой команде долгое время и по-прежнему верен коллективу. Вообще, футбол – это странная игра, потому что в ней порой все может молниеносно перевернуться с ног на голову. Но одно в моем случае остается неизменным – я счастлив быть частью великого клуба, имя которому – "Манчестер Юнайтед".

Как я и говорил ранее, хочу проводить в составе команды как можно больше игр и приносить клубу максимально возможную пользу. Мне здесь все нравится, мой контракт действителен еще год и имеет опцию продления еще на такой же срок. Не хочу бежать впереди паровоза, так что посмотрим, как сложится ситуация в дальнейшем.

Я очень рад тому, что сумел стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Для меня это очень почетное достижение. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто поздравил меня в сообщениях и на словах в течение последних 24 часов.