Уэйн Руни: "Я не требовал от Саутгейта капитанской повязки в прощальном матче"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни рассказал, что не ставил никаких условий Гарету Саутгейту перед прощальным матчем за сборную Англии. Форвард проведет свой 120-й матч за сборную против США на "Уэмбли".

– Я сказал Саутгейту, что выполню любые его указания, – цитирует Sky Sports Руни. – Это будет моя последняя игра. Я не оказывал ни на кого никакого давления, не просил десятый номер, капитанскую повязку. Не предъявлял никаких требований. Я сказал, что Саутгейт может выпустить меня на поле тогда, когда посчитает нужным.

Главное, что представители федерации проконсультировались с футболистами сборной, и все решили, что это правильная идея. Такого не делали раньше, но я надеюсь, что в течение 10-15 лет устроят такой же матч для Харри Кейна, который может стать рекордсменом по количеству голов.