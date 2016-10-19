Уэйн Руни: "Я хочу играть!"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни сожалеет о том, что не имеет достаточного количества игрового времени как в клубе, так и в национальной команде. По словам форварда, он постарается как можно скорее вернуть себе место в составе обеих команд.

– На следующей неделе мне будет 31, – приводит BBC слова Руни. – За время, проведенной в профессиональном футболе, у меня накопилось достаточно опыта, чтобы понимать, какие выводы делать из своих ошибок. Я рассматриваю сложившуюся ситуацию как новый вызов. Конечно, я не собираюсь в ближайшее время "вешать бутсы на гвоздь", я хочу играть! Продолжу усиленно работать на тренировках, чтобы доказать, что я достоин места как в составе "МЮ", так и в сборной Англии.