Уэйн Руни: "Я бы сделал все возможное, чтобы главным тренером "МЮ" стал Покеттино"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни считает Маурисио Покеттино лучшим кандидатом на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед".

- Прежде всего, конечно, стоит дать возможность Сульшеру и посмотреть на результаты его работы. Но если бы у меня была возможность назначить тренера "Манчестер Юнайтед", я бы сделал всё возможное, чтобы им стал Покеттино, - приводит слова Руни Sky Sports. - "Манчестер Юнайтед" в последние 20-30 лет строится на молодых игроках. Думаю, Покеттино умеет получать максимум от своих игроков, независимо от того младше они или старше. Всё указывает на высокую квалификацию тренера.

На данный момент "МЮ" возглавляет Уле Гуннар Сульшер. Под его руководством команда выиграла шесть из шести сыгранных матчей. Она занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в ее активе 41 очко.