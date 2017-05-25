Уэйн Руни: "У меня много предложений от английских и зарубежных клубов"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни отметил, что летом он может покинуть "красных дьяволов". При этом форвард подчеркнул, что в Англии он может продолжить карьеру только в "Эвертоне", если покинет "МЮ".

– В Англии я играл за два клуба, и только за них на родине я и могу выступать, – цитирует Daily Mail Руни. – У меня много предложений как от иностранных клубов, так и от английских. В ближайшее время я должен определиться. Тренер хочет, чтобы я остался, но... Я просто должен принять футбольное решение. В ближайшие несколько недель определюсь.