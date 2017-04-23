Уэйн Руни: "Травмы и пребывание на скамейке запасных не добавляют радости"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни остался доволен победой над "Бернли" (2:0) в матче чемпионата Англии. Он уже предвкушает встречу с "Манчестер Сити" в ближайший четверг.

– Мы потеряли Ибрагимовича и Рохо, но ребята, которые выходят на замену, выкладываются полностью, – цитирует ВВС Руни. – Здорово, что у нас есть вариативность. Я был рад выйти на поле. Травмы и пребывание на скамейке запасных не добавляют радости. Но теперь я снова чувствую себя сильным. Впереди матч с "Сити". Наши команды участвуют в борьбе за место в четверке лучших, поэтому игра очень важна. Мы будем к ней готовы.