Уэйн Руни: "Такое ощущение, что СМИ пишут мой некролог"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни возмутился отношением СМИ к себе после появления фото форварда в нетрезвом виде в газетах. Нападающий агрессивно ответил журналистам после матча чемпионата Англии с "Арсеналом" (1:1).

– Хватит! Такое ощущение, что СМИ пишут мой некролог, – цитирует ВВС Руни. – Я не позволю этому случиться. Мне нравится играть за свою страну, и я горжусь своими достижениями. Причем еще не закончил карьеру. Происходящее вокруг – позорно. Это проявление неуважения.