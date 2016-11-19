22:06 | ФУТБОЛ — Англия

Уэйн Руни: "Такое ощущение, что СМИ пишут мой некролог"

0
0
0

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни возмутился отношением СМИ к себе после появления фото форварда в нетрезвом виде в газетах. Нападающий агрессивно ответил журналистам после матча чемпионата Англии с "Арсеналом" (1:1).

– Хватит! Такое ощущение, что СМИ пишут мой некролог, – цитирует ВВС Руни. – Я не позволю этому случиться. Мне нравится играть за свою страну, и я горжусь своими достижениями. Причем еще не закончил карьеру. Происходящее вокруг – позорно. Это проявление неуважения.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ