Уэйн Руни: "Столкновение эго Погба и Моуринью создало проблемы "МЮ"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что на результатах команды негативно сказывались в первой части сезона напряженные отношения между Полем Погба и Жозе Моуринью. После отставки португальца "МЮ" выдал серию побед, а Погба стал одним из наиболее эффективных игроков.

– Если у тебя нет хороших отношений с тренером, то трудно играть на высшем уровне. Потому что ты чувствуешь, что тренер придирчиво оценивает все твои действия, каждый шаг, анализирует все решения, которые ты принимаешь, – цитирует ESPN Руни. – Погба тяжело было играть под руководством Моуринью. Думаю, что это было столкновением двух эго, а итоговый результат был далеко не лучшим.