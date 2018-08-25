Уэйн Руни: "Погба приведет "МЮ" к чемпионству"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни считает, что капитан "Манчестер Юнайтед" Поль Погба будет главной звездой команды, если та сумеет стать чемпионом Англии. По словам британца, француз - фантастический игрок, который способен привести "манкунианцев" к титулу.

- Если они выиграют титул, он будет главным игроком этой команды, - приводит Goal слова Руни. - Часто говорят, что Жозе Моуринью должен извлечь максимум из Погба, однако я уверен, что Поль обязан это сделать для самого себя. Я считаю, что он способен стать лидером клуба и выиграть титул.

В 3-м туре чемпионата Англии "МЮ" встретится с "Тоттенхэмом".