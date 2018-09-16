Уэйн Руни – об уходе из "Эвертона": "Решение принял владелец клуба"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни в интервью Sunday Times поделился мнением о том, почему по итогам прошлого сезона "Эвертон" не стал продлевать с ним контракт. Также форвард отметил, что в 2017 году согласился уйти из "Манчестер Юнайтед" только из-за возможности поиграть за свой родной клуб.

– Было непросто уйти из "Юнайтед", – признался Руни. – Но я не играл и это было непросто. "Эвертон" стал главной причиной, по которой я ушел. Я хотел помочь команде двигаться вперед и выиграть первый с 1995 года трофей. Это всегда было моей мечтой. К сожалению, не вышло. Я был немного разочарован тем, как все закончилось, но это футбол.

Речь шла не только о моей карьере в "Эвертоне". Я видел, что клуб пытается двигаться вперед и вводить новых игроков. Я хотел быть частью этого. Чувствовал, что мы закладывали фундамент, чтобы, возможно, выиграть трофей и попасть первую шестерку команд.

Порой в своей карьере я должен был быть более эгоистичным, иногда для меня это сложно. Играя в полузащите, я стал меньше угрожать воротам, но команда поднялась выше в таблице. Если бы этого не произошло, я мог бы забить 20 мячей, но мы заняли бы 12-е или 13-е место (в сезоне-2017/18 "Эвертон" стал 8-м. – Прим. "СЭ"). Это часть того, кто я есть.

Думаю, это было решение владельца (о непродлении контракта. – Прим. "СЭ"). Очевидно, он знал, что собирается пригласить много новых игроков, а я по-прежнему получал много денег. Таким образом, "Эвертон" решил освободить средства.

Все плохо закончилось, когда я ушел в первый раз в 18 лет. Я был ребенком – тогда ты делаешь вещи и совершаешь поступки, которых не осознаешь. В этот раз, став немного старше и мудрее, я всего лишь хотел честности. Но ее не было, только от Сэма Эллардайса.

В прошлом сезоне Руни провел за "Эвертон" 40 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей. В этом сезоне в составе "Ди Си" в 13 играх он отметился 4 голами.