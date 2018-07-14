Уэйн Руни: "Не могу понять, почему "Эвертон" решил расстаться со мной"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни сказал, что не знает о причинах, которые побудили "Эвертон" расстаться с ним.

- Причины расставания с "Эвертоном"? Я до сих пор не знаю, - цитирует футболиста ESPN. - Мне казалось, что я хорошо справляюсь. Я был лучшим бомбардиром, играя большую часть сезона в полузащите, но... Ближе к концу сезона в "Эвертоне" мне дали понять, что будут рады, если я уйду. Но это футбол. Я должен был принять решение, и я сделал это.

32-летний англичанин в прошлом сезоне провел 40 матчей за "ирисок" и забил 11 мячей при трех голевых передачах.