Уэйн Руни: "Надеюсь, смогу принести пользу во время общественных работ"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни, приговоренный к 100 часам общественных работ, а также на 2 года лишенный водительских прав, за вождение в нетрезвом виде, извинился за свое поведение. Форвард отметил, что не станет оспаривать решение суда.

- После сегодняшнего разбирательства я хочу публично извиниться за неправомерное вождение. Это было совершенно неправильно, - говорится в заявлении Руни, которое в своем Твиттере приводит журналист BBC Дэн Роан. - Я уже говорил, что сожалею, своей семье, тренеру, руководству и всем работникам "Эвертона". Сейчас я хочу попросить прощения у болельщиков и всех, кто поддерживал меня на протяжении всей моей карьеры.

Конечно же, я принимаю приговор суда. Надеюсь, что на общественных работах я смогу принести пользу.