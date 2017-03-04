Уэйн Руни: "МЮ" потерял 2 очка в матче с "Борнмутом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни заявил после матча 27-го тура чемпионата Англии с "Борнмутом" (1:1), что его команда потеряла два очка. Также он недоволен тем, что арбитр встречи не увидел момент, когда защитник Тайрон Мингс встал на голову Златану Ибрагимовичу.

- Мы потеряли два очка, - цитирует BBC Руни. - Тем не менее, мы должны продолжать идти, бороться и верить. Мы создали много моментов, но вратарь "Борнмута" хорошо играл. Не думаю, что рефери видел, как Тайрон Мингс встал на голову Златану. Всякое случается, но такого на поле не должно быть.