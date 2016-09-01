Уэйн Руни: "Моуринью вернул "МЮ" потерянный победный менталитет"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни похвалил наставника команды Жозе Моуринью за создание благоприятной атмосферы в коллективе. Он подчеркнул, что португалец вернул "МЮ" прежний командный дух.

– Моуринью привил нам сразу же свой победный менталитет, – цитирует Daily Mail Руни. – Это то, что мы потеряли за последние два года. В прошлом сезоне многие игроки знали, что останутся в запасе, кто-то знал, что не попадет в заявку. Была разобщенность. Сейчас мы более едины, стали целостной группой, командой. И в этом наша сила.