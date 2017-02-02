Уэйн Руни: "Лэмпард - великий игрок и большой друг"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поздравил экс-полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда с блестящей карьерой. Большую ее часть он провел в Лондоне – с 2001 по 2014 год. В составе команды провел 626 матчей, забил 208 мячей и отдал 150 голевых передач. С лондонским клубом он трижды выигрывал чемпионат Англии, четыре раза – Кубок страны, дважды – Кубок лиги и Суперкубок Англии. Также на его счету победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Великий игрок, товарищ, бомбардир и большой друг. Поздравляю Лэмпарда с блестящей карьерой", - написал Руни в Instagram.