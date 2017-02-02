18:56 2 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Уэйн Руни: "Лэмпард - великий игрок и большой друг"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поздравил экс-полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда с блестящей карьерой. Большую ее часть он провел в Лондоне – с 2001 по 2014 год. В составе команды провел 626 матчей, забил 208 мячей и отдал 150 голевых передач. С лондонским клубом он трижды выигрывал чемпионат Англии, четыре раза – Кубок страны, дважды – Кубок лиги и Суперкубок Англии. Также на его счету победа в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

"Великий игрок, товарищ, бомбардир и большой друг. Поздравляю Лэмпарда с блестящей карьерой", - написал Руни в Instagram.

 

Great player, teammate, goalscorer and a great friend. Congratulations on a brilliant career @franklampard 👍🏼👏🏼

Фото опубликовано Wayne Rooney (@waynerooney) Фев 2 2017 в 7:25 PST

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Жаль, что таких Лэмпардов или Джеррардов в БРИТАНСКОМ футболе становится ВСЁ МЕНЬШЕ. И Френк и Стивен - это ЛИЧНОСТИ в футболе, которому, я надеюсь, они оба ещё послужат

20:42 2 февраля

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