18:09 | Футбол — Англия

Уэйн Руни: "Хочу возглавить "Эвертон"


Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни выразил надежду, что ему удастся стать главным тренером клуба после завершения карьеры. По его словам, со следующего сезона он будет работать с детской командой родного клуба.

- Больше всего я хочу после завершения карьеры стать тренером, - цитирует The Telegraph Руни. - Я бы хотел возглавить "Эвертон" или войти в его тренерский штаб. Если это будет невозможно, я изучу другие возможности. 

Со следующего сезона я пойду на тренерские курсы, буду работать с детской командой "Эвертона" до 14 лет. 

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