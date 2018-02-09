Уэйн Руни: "Хочу возглавить "Эвертон"

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни выразил надежду, что ему удастся стать главным тренером клуба после завершения карьеры. По его словам, со следующего сезона он будет работать с детской командой родного клуба.

- Больше всего я хочу после завершения карьеры стать тренером, - цитирует The Telegraph Руни. - Я бы хотел возглавить "Эвертон" или войти в его тренерский штаб. Если это будет невозможно, я изучу другие возможности.

Со следующего сезона я пойду на тренерские курсы, буду работать с детской командой "Эвертона" до 14 лет.