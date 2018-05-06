Уэйн Руни - Фергюсону: "Поправляйтесь скорее, босс"

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни в своем Твиттере пожелал выздоровления экс-тренеру клуба Алексу Фергюсону. Напомним,76-летний специалист попал в больницу с кровоизлиянием в мозг и перенес операцию.

В ближайшее время тренер будет находиться в реанимации.

– Поправляйтесь скорее, босс. Наши мысли с вашей семьей в это грустное время, – написал Руни.

Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год. Вместе с ним команда завоевала 13 титулов чемпиона Англии и дважды стала победителем Лиги чемпионов.