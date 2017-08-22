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04:54 | Футбол — Англия

Уэйн Руни - фанатам "Манчестер Сити": "Всегда приятно видеть знакомые лица"

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Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни после матча 2-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:1) пошутил над болельщиками "горожан". Форвард в Твиттере выложил фотографию фанатов соперника, которую подписал так: "Всегда приятно видет знакомые лица".

Напомним, Руни стал автором гола "Эвертона". Для него этот мяч стал 200-м в чемпионате Англии.

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Материалы других СМИ
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баламошка

У болел ман сити нарушена мелкая моторика рук. Никто из них не в состоянии показать средний палец.

05:29