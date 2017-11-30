Уэйн Руни: "Эвертон" показал, насколько он хорош"

Капитан "Эвертона" Уэйн Руни, который забил три гола в матче 14-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (4:0), не сомневается, что команда сумеет улучшить турнирное положение.

По словам нападающего, ириски с нетерпением ждут первой тренировки под руководством нового главного тренера Сэма Эллардайса.

– Это новая глава, Эллардайс – отличный тренер. Не сомневаюсь, что он привнесет новые идеи, – приводит ВВС слова Руни. – Мы с нетерпением ждем первой тренировки под его руководством.

Если говорить о матче, то "Эвертону" была нужна победа. Для этого нам пришлось подняться и показать, насколько мы хороши. Мы сделали первый шаг.

Руни ударом с центра поля сделал первый хет-трик с 2011 года. Видео