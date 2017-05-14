Уэйн Руни: "Честно говоря, для "МЮ" это был очередной матч против "Тоттенхэма"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни после поражения от "Тоттенхэма" (1:2) в матче 37-го тура чемпионата Англии заявил, что для его команды эта встреча была ничем не примечательной. Напомним, что "Юнайтед" идет на 6-м месте в таблице, а "Тоттенхэм" располагается на второй строчке.

– Честно говоря, для нас это был очередной матч против "Тоттенхэма", – цитирует BBC Руни. – Эта встреча была особенной для игроков и болельщиков "шпор", но не для нас. Мы хотели победить, но "Тоттенхэм" играл хорошо, хотя и мы могли лучше. Их стадион – один из моих самых любимых. У меня хорошие воспоминания о нем.