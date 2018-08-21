Уэйн Хеннесси: "Пенальти уничтожил "Кристал Пэлас" до перерыва"

Голкипер "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси после поражения от "Ливерпуля" в матче 2-го тура чемпионата Англии (0:2) отметил, что пенальти сыграл важную роль во встрече. Перед самым перерывов Джеймс Милнер открыл счет, реализовав одиннадцатиметровый.

- Я не видел момента с пенальти, но некоторые одноклубники говорят, что его не должно было быть, - цитирует BBC Хеннесси. - Одиннадцатиметровый уничтожил нас до перерыва. Нам не повезло. Не забили сами, а соперник нас наказал. Стыдно, что мы не смогли забить гол. У нас были шансы.