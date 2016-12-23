Уэлбек приступил к тренировкам с "Арсеналом" спустя семь месяцев

Нападающий сборной Англии Дэнни Уэлбек приступил к тренировкам с "Арсеналом". 26-летний форвард пропустил семь месяцев из-за травмы колена, которую он получил в марте в матче чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (2:2).

– Это фантастическая новость для него, – цитирует BBC главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера. – Некий шанс начать новую карьеру, ведь он пропустил так много времени.

Отмечается, что Уэлбек может принять участие в матче 18-го тура премьер-лиги против "Вест Бромвича", который состоится 26 декабря. Форвард играет за "Арсенал" с 2014 года, куда перешел из "Манчестер Юнайтед". В прошлом сезоне он провел 11 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 передачи.