Уэлбек перенес операцию и выбыл на долгий срок

Нападающий "Арсенала" Дэнни Уэлбек перенес операцию на сломанной лодыжке. Об этом сообщил главный тренер команды Унаи Эмери​. Форвард получил травму в первом тайме матча Лиги Европы со "Спортингом" (0:0) 8 ноября.

– Я думаю, что он будет отсутствовать долгое время. Сможет ли он вернуться до окончания сезона? Думаю, что об этом лучше говорить доктору. Это серьезная травма, но по поводу сроков врач ответит лучше, чем я, – цитирует Эмери Sky Sports.

В этом сезоне 27-летний Уэлбек провел 14 матчей и забил пять голов.