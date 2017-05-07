Уэлбек и Руни - в атаке "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед"

Стали известны составы "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" на матч 36-го тура чемпионата Англии. Отметим, что в составе лондонского клуба с первых минут на поле появится защитник Роб Холдинг, в атаке сыграет Дэнни Уэлбек. У гостей с капитанской повязкой на поле выйдет форвард Уэйн Руни, а защитник Аксель Туанзебе проведет свой первый матч в чемпионате.

"Арсенал": Чех - Холдинг, Косьельни, Монреаль - Окслейд-Чемберлен, Рэмси, Джака, Гиббс - Озил, Санчес - Уэлбек.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Туанзебе, Джоунс, Смоллинг, Дармиан - Кэррик, Эррера - Мата, Мхитарян, Марсьяль - Руни.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня, 7 мая, начало - в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча