УЕФА не включил Аршавина в символическую сборную "Арсенала" при Венгере

УЕФА в своем официальном твиттере опубликовал символическую сборную "Арсенала", составленную из игроков, которые выступали в команде под руководством Арсена Венгера. Эта команда сформирована к 20-летию пребывания французского специалиста у руля "канониров". Отметим, что в нее не был включен экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, выступавший за лондонцев с 2009 по 2013 год.

К 20-летию Арсена Венгера у руля "Арсенала" мы составили символическую сборную "канониров" при Венгере.



Кого забыли? pic.twitter.com/VE2IZ6Nlio – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 октября 2016 г.