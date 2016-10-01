15:41 | ФУТБОЛ — Англия

УЕФА не включил Аршавина в символическую сборную "Арсенала" при Венгере

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УЕФА в своем официальном твиттере опубликовал символическую сборную "Арсенала", составленную из игроков, которые выступали в команде под руководством Арсена Венгера. Эта команда сформирована к 20-летию пребывания французского специалиста у руля "канониров". Отметим, что в нее не был включен экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, выступавший за лондонцев с 2009 по 2013 год.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Red G. Best

связка центрхавов Адамс - Кэмпбелл, по тем временам была лучшей в Англии и одна из лучших в Европе

17:06

Ботаникум

Чуть не прослезился, вспомнив игру "Арсенала" с моими супер-любимцами Анри и Бергкампом! А Виейра в центре поля!? И скалоподобные Адамс с Кэмпбеллом в защите!!! С этими парнями у "Арсенала", по-моему, тогда был САМЫЙ КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ в ЕВРОПЕ!!!

16:38

shpasic

и сравните теперь это с составом за последние лет пять. почувствуйте разницу, как говорится)

16:08

баламошка

УЕФЕ делать больше нечего? Или они намекают Арсену, что он молодец, но пора и честь знать.

16:08

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