УЕФА не включил Аршавина в символическую сборную "Арсенала" при Венгере

УЕФА в своем официальном твиттере опубликовал символическую сборную "Арсенала", составленную из игроков, которые выступали в команде под руководством Арсена Венгера. Эта команда сформирована к 20-летию пребывания французского специалиста у руля "канониров". Отметим, что в нее не был включен экс-капитан сборной России Андрей Аршавин, выступавший за лондонцев с 2009 по 2013 год.
К 20-летию Арсена Венгера у руля "Арсенала" мы составили символическую сборную "канониров" при Венгере.– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 октября 2016 г.
Кого забыли? pic.twitter.com/VE2IZ6Nlio
Red G. Best
связка центрхавов Адамс - Кэмпбелл, по тем временам была лучшей в Англии и одна из лучших в Европе
17:06
Ботаникум
Чуть не прослезился, вспомнив игру "Арсенала" с моими супер-любимцами Анри и Бергкампом! А Виейра в центре поля!? И скалоподобные Адамс с Кэмпбеллом в защите!!! С этими парнями у "Арсенала", по-моему, тогда был САМЫЙ КРАСИВЫЙ ФУТБОЛ в ЕВРОПЕ!!!
16:38
shpasic
и сравните теперь это с составом за последние лет пять. почувствуйте разницу, как говорится)
16:08
баламошка
УЕФЕ делать больше нечего? Или они намекают Арсену, что он молодец, но пора и честь знать.
16:08