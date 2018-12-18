УЕФА начал расследование в отношении фанатов "Челси" за проявление расизма

УЕФА начал расследования поведения болельщиков "Челси" во время матча с "Види"​ (2:2) в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. О результатах расследования будет объявлено в середине января. Болельщики "Челси" во время игры скандировали антисемитские кричалки.

Коме того, как сообщалось ранее, английский клуб сам захотел наказать виновных и запросил отчеты с этой игры. В частности "Челси" хотел получить видеозаписи, чтобы идентифицировать фанатов, которые скандировали антисимитские кричалки. Всех, кого сочтут виновным в проявлении расизма, серьезно накажут, а именно пожизненно запретят посещать матчи "Челси".