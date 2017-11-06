09:55 | Футбол — Англия

Удар-бомба в женском футболе: как надо разыгрывать мяч с центра поля. Видео


Полузащитник женской команды "Рединга" Фара Уильямс в матче группового турнира Кубка суперлиги против "Арсенала" (2:1) разыграла мяч с центра поля необычным образом. 33-летняя англичанка просто ударила по воротам. Вратарь Грейс Молони не ожидала такого от бывшей одноклубницы, и мяч залетел в ворота. Этот гол оказался победным. Отметим, что еще в августе Уильямс выступала за "канониров".

 

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