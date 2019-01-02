"У нас появилась хорошая возможность сократить разрыв в таблице". Гвардьола - о матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" заявил, что его команда постарается выиграть эту встречу.

- Думаю, у нас есть хорошая возможность сократить разрыв в турнирной таблице, - приводит слова Гвардьолы официальный Твиттер "Манчестер Сити". - Люди спрашивают, что мы будем делать, если проиграем, но мы постараемся выиграть этот матч. Мы хотим побороться за чемпионство. "Ливерпуль" находится в отличной форме. Это отличный вызов для нас. Мы попробуем обыграть их, а после игры будет анализировать наши действия.

"Ливерпуль" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. "Манчестер Сити" с 47 баллами располагается на 3-й строчке.

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