У "Манчестер Сити" самый дорогой состав в Европе

Футбольная обсерватория представила рейтинг самых дорогих составов европейских клубов. Первое место занял "Манчестер Сити", чей состав оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро. Самыми дорогими футболистами "горожан" стали Кевин де Брейне (144,5 миллиона евро), Лерой Сане (118,4 миллиона евро), Рахим Стерлинг (118,2 миллиона евро) и Габриэл Жезус (105,4 миллиона евро).

Второе место по стоимости состава занял "Тоттенхэм", тройку замыкает "Барселона". Еще одним клубом, чья стоимость превышает миллиард евро, стал "Челси"​.

Топ-10:

1. "Манчестер Сити" – 1,196 миллиадра евро

2. "Тоттенхэм" – 1,173

3. "Барселона" – 1,130

4. "Челси" – 1,044

5. "Манчестер Юнайтед" – 919

6. "Реал" – 903

7. "Ливерпуль" – 901

8. "ПСЖ" – 864

9. "Атлетико" – 800

10. "Ювентус" – 743.