У "Манчестер Сити" самый дорогой состав в Европе

Футбольная обсерватория представила рейтинг самых дорогих составов европейских клубов. Первое место занял "Манчестер Сити", чей состав оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро. Самыми дорогими футболистами "горожан" стали Кевин де Брейне (144,5 миллиона евро), Лерой Сане (118,4 миллиона евро), Рахим Стерлинг (118,2 миллиона евро) и Габриэл Жезус (105,4 миллиона евро).
Второе место по стоимости состава занял "Тоттенхэм", тройку замыкает "Барселона". Еще одним клубом, чья стоимость превышает миллиард евро, стал "Челси".
Топ-10:
1. "Манчестер Сити" – 1,196 миллиадра евро
2. "Тоттенхэм" – 1,173
3. "Барселона" – 1,130
4. "Челси" – 1,044
5. "Манчестер Юнайтед" – 919
6. "Реал" – 903
7. "Ливерпуль" – 901
8. "ПСЖ" – 864
9. "Атлетико" – 800
10. "Ювентус" – 743.
- Барселона (Футбол)
- Челси
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Кевин де Брейне
- Рахим Стерлинг
- Лерой Сане
- Габриэл Жезус