У экс-игрока "Ливерпуля" выявлена редкая опухоль головного мозга

Бывший защитник "Ливерпуля" Хосе Энрике признался, что у него сложная опухоль головного мозга. 32-летний игрок завершил карьеру в сентябре прошлого года из-за регулярных травм колена.

– Однажды я встречался с Крисом Хьютоном, – цитирует Marca Энрике. – Вечером после встречи возвращался домой, но вдруг яркий свет стал меня раздражать. Я подумал, что у меня мигрень. Всю ночь ужасно болела голова, а наутро все стало расплываться в глазах. Потом в глазах двоилось. Меня положили в больницу для обследования. Неврологи осмотрели меня и увидели серьезное повреждение. Я провел две ночи в клинике Святого Георгия в Лондоне. В итоге обнаружилась опухоль, которая расположена в необычном месте, очень сложном для операции. Она прямо за моим глазом. Мне даже сказали, что я могу потерять зрение. Врачи проделали большую работу.

Я провел в реанимации 24 часа. Благодарен врачам за работу. Я лежал в постели пять дней, не двигаясь. Это были худшие дни в жизни. Все это заставляет больше ценить жизнь. Футболисты живут в пузыре. Они заблуждаются, думая, что непобедимы, что их ничего не коснется. Я сейчас не могу ничего поднимать, не могу наклоняться, моя кровать стоит таким образом, что я сплю под углом 30 градусов, чтобы давление в голове не поднималось. Мне нужно 35 сеансов лучевой терапии. Это займет полтора месяца. Я мог ослепнуть, но зрение вернулось, что даже удивило врачей.