21:37 | Футбол — Англия

"Ты не пройдешь!" Соцсети реагируют на игру Де Хеа в матче с "Тоттенхэмом"

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии. Одним из главных героев матча стал голкипер "МЮ" Давид Де Хеа.

В соцсетях пользователи активно обсуждают игру испанца. Так, Твиттер Match of the Day проиллюстрировал ее фразой героя "Властелина колец" Гэндальфа: "Ты не пройдешь!"

 

Bleacher Report попытался показать, как много сэйвов удалось совершить вратарю.

Один из пользователей Твиттера продемонстрировал, как вратарь "закрыл" свои ворота на воскресенье.

 

Все о чемпионате Англии – здесь

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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