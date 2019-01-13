"Ты не пройдешь!" Соцсети реагируют на игру Де Хеа в матче с "Тоттенхэмом"

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм" (1:0) в матче 22-го тура чемпионата Англии. Одним из главных героев матча стал голкипер "МЮ" Давид Де Хеа.
В соцсетях пользователи активно обсуждают игру испанца. Так, Твиттер Match of the Day проиллюстрировал ее фразой героя "Властелина колец" Гэндальфа: "Ты не пройдешь!"
David De Gea today:#TOTMUN #DaveSaves pic.twitter.com/jCxvTH4mGR– Match of the Day (@BBCMOTD) 13 января 2019 г.
Bleacher Report попытался показать, как много сэйвов удалось совершить вратарю.
Second-half summary 🚫 pic.twitter.com/OMzqshis0Z– B/R Football (@brfootball) 13 января 2019 г.
Один из пользователей Твиттера продемонстрировал, как вратарь "закрыл" свои ворота на воскресенье.
De Gea save the day pic.twitter.com/nWPQafOqU9– Prajwal Chiluwal (@Prajwal_53) 13 января 2019 г.
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