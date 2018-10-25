Твиттер "Манчестер Сити" поздравил с 37-летием Шона Райта-Филлипса

Официальный Твиттер "Манчестер Сити" поздравил с 37-летием футболиста "Финикс Райзин" Шона Райта-Филлипса. Игрок выступал за "горожан" с 1999 по 2005 год и с 2008 по 2011 год.

Райт-Филлипс провел за "Манчестер Сити" 256 матчей и забил 44 мяча. Становился обладателем кубка Англии в 2011 году. С 2017 года английский крайний полузащитник играет в американском "Финикс Райзин". Эта команда выступает во втором по силе дивизионе Северной Америки после МЛС.