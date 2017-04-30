"Твиттер" "Челси" включил Петра Чеха в число участников матча с "Эвертоном"

Пресс-служба "Челси" допустила нелепую ошибку при объявлении состава на матч 35-го тура чемпионата Англии против "Эвертона". В официальном "Твиттере" лондонцев появился стартовый состав команды, в котором оказался Петр Чех. Напомним, что голкипер защищал цвета "Челси" с 2004 по 2015 год, после чего перешел в "Арсенал".

Сообщение с ошибкой было удалено, и вскоре появился новый твит, в котором вратарем был указан уже Тибо Куртуа.

Матч "Эвертон" - "Челси" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 16.05 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.