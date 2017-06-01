Туре продлил контракт с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Яя Туре. Новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано на один сезон. Отметим, что действующее соглашение истекало этим летом.

Туре играет за "Сити" с 2010 года, куда перешел из "Барселоны". Всего за английский клуб он провел 299 матчей, в которых забил 79 мячей и отдал 48 голевых передач. В составе клуба из Манчестера он завоевал шесть трофеев – два чемпионата Англии, Кубок страны, Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии.