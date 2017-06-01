20:03 | ФУТБОЛ — Англия

Туре продлил контракт с "Манчестер Сити"

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"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Яя Туре. Новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано на один сезон. Отметим, что действующее соглашение истекало этим летом.

Туре играет за "Сити" с 2010 года, куда перешел из "Барселоны". Всего за английский клуб он провел 299 матчей, в которых забил 79 мячей и отдал 48 голевых передач. В составе клуба из Манчестера он завоевал шесть трофеев – два чемпионата Англии, Кубок страны, Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Millwall82

sprut73, запятые читал?) Не?)))

20:45

sprut73

Защитник бокс-ту-бокс, это сильно, найдена новая позиция

20:37

Millwall82

И да уровня Гарая-Витцеля-Халка они должны быть.

20:13

Millwall82

Ну и славно. Зениту он явно по коллеру не подходит. Хави Гарсию если у него есть мотивация (в чем большие сомнения) оставить, Либо например Кайо подписать (самый перспективный бразильский опорник #прямосейчас), либо наигрывать Цаллагова или Эрнани. Зениту нужен защитник центральный, бокс-ту-бокс в центр поля и инсайд справа.

20:12