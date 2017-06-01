Туре продлил контракт с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Яя Туре. Новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано на один сезон. Отметим, что действующее соглашение истекало этим летом.
Туре играет за "Сити" с 2010 года, куда перешел из "Барселоны". Всего за английский клуб он провел 299 матчей, в которых забил 79 мячей и отдал 48 голевых передач. В составе клуба из Манчестера он завоевал шесть трофеев – два чемпионата Англии, Кубок страны, Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии.
.@yayatoure signs new deal at City! 🙌 #mcfc https://t.co/Nqg1svFyVJ– Manchester City (@ManCity) 1 июня 2017 г.
Millwall82
sprut73, запятые читал?) Не?)))
20:45
sprut73
Защитник бокс-ту-бокс, это сильно, найдена новая позиция
20:37
Millwall82
И да уровня Гарая-Витцеля-Халка они должны быть.
20:13
Millwall82
Ну и славно. Зениту он явно по коллеру не подходит. Хави Гарсию если у него есть мотивация (в чем большие сомнения) оставить, Либо например Кайо подписать (самый перспективный бразильский опорник #прямосейчас), либо наигрывать Цаллагова или Эрнани. Зениту нужен защитник центральный, бокс-ту-бокс в центр поля и инсайд справа.
20:12