Тухель может стать главным тренером "Эвертона"

Томас Тухель может возглавить "Эвертон", информирует Mirror. Немец. который в прошлом сезоне работал в дортмундской "Боруссии", является основным кандидатом на должность главного тренера команды из Ливерпуля.

Вчера "Эвертон" объявил об увольнении Роналда Кумана с поста главного тренера команды. 54-летний Куман возглавил "Эвертон" в 2016 году. В прошлом сезоне команда заняла 7-е место в чемпионате Англии.

В этом сезоне "Эвертон" занимает 18-е место в турнирной таблице после девяти туров. В активе команды 8 очков. В последней встрече "ириски" уступили "Арсеналу" (2:5).