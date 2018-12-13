Трогательное видео "Арсенала". Клуб поздравил Санти Касорлу с 34-летием

"Арсенал" поздравил своего бывшего полузащитника Санти Касорлу с 34-летием в Твиттере. Испанский хавбек выступал за лондонский клуб с 2012 по 2018 год.

– С днем рождения, Касорла! Так приятно видеть, что ты снова занимаешься любимым делом. Спасибо, что всегда заставляешь нас улыбаться, – написал "Арсенал" в Твиттере.

Напомним, что 34-летний испанец испытывал серьезные проблемы со здоровьем по ходу карьеры в лондонской команде.

Касорла провел за "Арсенал" 180 матчей, забил 29 голов и отдал 45 голевых передач.

На данный момент хавбек принадлежит "Вильярреалу". В текущем сезоне принял участие в 19 играх, где забил два гола и отдал четыре результативные передачи.