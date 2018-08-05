Трогательная реакция мамы Жоржинью на футболку сына. Видео

Мама новоиспеченного полузащитника "Челси" Жоржинью растрогалась при виде футболки лондонской команды с фамилией сына.

Пресс-служба "синих" опубликовала трогательное видео, где мама футболиста едва сдерживает слезы во время визита в клубный магазин.

Goosebumps!



The incredible moment Jorginho’s mother saw his name on the back of a Chelsea shirt... 💙 pic.twitter.com/mbBbQhDDkz – Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2018

Жоржинью подписал с "Челси" контракт на пять лет. Сумма сделки по 26-летнему хавбеку не была объявлена, однако итальянские СМИ сообщают о 57 миллионах евро и 8 миллионах в виде бонусов.