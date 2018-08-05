17:01 | Футбол — Англия

Трогательная реакция мамы Жоржинью на футболку сына. Видео


Мама новоиспеченного полузащитника "Челси"  Жоржинью растрогалась при виде футболки лондонской команды с фамилией сына.

Пресс-служба "синих" опубликовала трогательное видео, где мама футболиста едва сдерживает слезы во время визита в клубный магазин.

Жоржинью подписал с "Челси" контракт на пять лет. Сумма сделки по 26-летнему хавбеку не была объявлена, однако итальянские СМИ сообщают о 57 миллионах евро и 8 миллионах в виде бонусов.

Челси - Манчестер Сити

 

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