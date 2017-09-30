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17:48 | Футбол — Англия

Три мяча "Халла" Слуцкого в ворота "Бирмингема". Видео

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"Халл Сити" после первого тайма матча 11-го тура чемпионшипа с крупным счетом обыгрывает "Бирмингем" – 3:0. В составе хозяев поля голами отметились нападающие Фрэйзер Кэмпбелл и Джаррод Боуэн, а также полузащитник Дэвид Мейлер, реализовавший пенальти.

Отметим, что в последних пяти матчах первого дивизиона Англии подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения).

Трансляция матча "Халл Сити" – "Бирмингем"

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
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