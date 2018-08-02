Тренеры в Англии смогут смотреть повторы прямо во время матчей

Английская премьер-лига смягчила правила, касающиеся использования тренерами технических средств во время матчей. Как сообщает The Times, теперь тренерам во время игр можно будет пользоваться телефонами и планшетами для просмотра повторов различных эпизодов матча. Также для этого будет использоваться связь с членами тренерского штаба, находящимися на трибунах во время игр.

Эти изменения в правилах призваны помочь тренерам в тактической работе, а также ликвидировать вопросы по поводу решений судей во время игр.