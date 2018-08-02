Тренерам АПЛ позволят смотреть видеоповторы на скамейке

Футбольная ассоциация Англии разрешит тренерам просматривать игровые моменты на мобильных устройствах на скамейке запасных, сообщает The Times.

C начала сезона 2018/2019 специальные аналитики будут предоставлять тренерам возможность пересмотреть отдельные эпизоды игры и показать их помощникам, ассистентам и игрокам запаса. Демонстрировать повторы футболистам, находящимся на поле, запрещено, так как это может замедлить ход игры.

Нововведение нацелено на то, чтобы помогать тренерам совершать тактические изменения и анализировать игру отдельных футболистов. При этом им нельзя будет обращаться к арбитрам по поводу конкретных эпизодов - подобные нарушения будут караться красной карточкой.