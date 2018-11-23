Тренер сборной Египта: "Салах может покинуть "Ливерпуль", если клуб не будет выигрывать трофеи"

Главный тренер Сборной Египта Хавьер Агирре заявил, что "Ливерпуль" должен завоевывать трофеи, чтобы сохранить форварда Мохамеда Салаха. Он также отметил, что в клубе над этим упорно работают.

- Салах может покинуть "Ливерпуль" через сезон или два, если клуб не будет выигрывать трофеи, - приводит Goal слова Агирре. - Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп очень хорошо это знает, и именно поэтому они упорно работают, чтобы выигрывать титулы.

В октябре в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой" Салах забил 49-й и 50-й голы в футболке "Ливерпуля". Ему потребовалось для этого 65 матчей .В текущем сезоне форвард провел 17 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. В октябре Салах забил 4 гола в 5 играх.

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