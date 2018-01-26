Тренер сборной Армении: "У Мхитаряна были проблемы с Моуринью"

Главный тренер сборной Армении Артур Петросян рассказал о том, что полузащитник Генрих Мхитарян имел конфликт с Жозе Моуринью. С этим связан его переход из "Манчестер Юнайтед" в "Арсенал".

– Думаю, у Мхитаряны были проблемы с главным тренером "МЮ", – цитирует Goal Петросяна. – В "Арсенале" у него все будет по-другому, на него не будут возлагать столько обязанностей по игре в защите. Венгер проповедует более атакующий футбол, это пойдет на пользу игроку. Мы рады, что этот трансфер состоялся.

Я разговаривал с Генрихом, я не могу рассказать все подробности, это останется между нами. Как я уже сказал, Генрих не был счастлив, работая с Моуринью.