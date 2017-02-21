Тренер "Саттона": "Вратарь, съевший пирог, сам попросил расторгнуть с ним контракт"

Главный тренер "Саттон Юнайтед" Пол Досуэлл отметил, что голкипер Уэйн Шоу сам попросил клуб расторгнуть контракт. После матча с "Арсеналом" (0:2) 125-килограммовый вратарь подвергся критике за то, что съел пирог на скамейке запасных.

После игры стало известно, что в одной из букмекерских контор принимали ставки на то, что Шоу будет есть на скамейке запасных, и его друзья сделали ставку на это событие. Правила запрещают спортсменам не только делать ставки, но и разглашать конфиденциальную информацию по поводу соревнований, в которых они принимают участие.

- Без сомнения, это разочаровывает меня, - приводит Sky Sports слова Досуэлла. - На нас полилась волна критики, и клубу нужно было как-то реагировать. Уэйн пришел утром и сам попросил разорвать с ним контракт. Это очень грустный конец замечательной истории. Нас вынудили сделать это. Конечно, мы обеспокоены репутацией клуба. В правилах четко написано, что ставки делать нельзя, даже если они какие-то забавные.