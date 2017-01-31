Тренер "Саттон Юнайтед": "Я болею за "Челси", поэтому "Арсенал" - это фантастический жребий"

Мики Стивенс, помощник главного тренера "Саттон Юнайтед", после жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии отметил, что не мог поверить в то, что его команде предстоит сыграть против "Арсенала". В последний раз любительский клуб обыгрывал команду высшего дивизиона английского футбола в 1989 году. Это был "Саттон Юнайтед", выбивший из розыгрыша "Ковентри".

- Я никак не мог в это поверить, - приводит ВВС слова Стивенса. - Всю жизнь я болею за "Челси". Так что я скрестил пальцы, чтобы нам попалась именно эта команда. Но, возможно, "Арсенал" даже лучше. Крэйг Истмонд и Рори Диакон в молодые годы были в системе "канониров". Я никогда не видел, чтобы они прыгали до потолка. Это фантастическая жеребьевка.