Тренер "Рочдэйла": "Не могу описать свои эмоции после матча с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Рочдэйла" Кит Хилл после матча Кубка Англии с "Тоттенхэмом" (2:2) отметил, что встреча получилась трудной. Он подчеркнул, что никогда не испытывал ничего подобного. Отметим, что его команда занимает последнее место в английской лиге 1, третьем по силе английском дивизионе.

- Думаю, мы играли достаточно хорошо, - цитирует BBC - Матч получился трудным. Мы до конца верили, что сможем сравнять счет. За это и были вознаграждены. Сейчас я не могу описать свои эмоции, может быть, я смогу сделать это через пару дней. Я доволен результатом и игрой.

Я никогда не испытывал ничего подобного. Наша команда дважды поднималась в более высокий дивизион, но чтобы сыграть вничью с "Тоттенхэмом"… Поездка на "Уэмбли" станет наградой для футболистов за их старания. С нетерпением ждем ответной игры.