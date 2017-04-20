Тренер молодежки "Тоттенхэма" потерял сознание и попал в больницу

44-летний тренер молодежной команды "Тоттенхэма" Уго Эхиогу потерял сознание на клубной базе, сообщает официальный твиттер лондонцев. Врачи клуба оказали ему первую помощь, сейчас он находится в больнице.

"Все в клубе желают всего наилучшего Уго и его семье. Мы будем держать вас в курсе по поводу дальнейшей информации", - говорится в заявлении "Тоттенхэма".

Уго Эхиогу защищал цвета ряда английских клубов с 1989 по 2009 год, большую часть поединков он провел в "Астон Вилле" и "Мидлсбро". также на его счету четыре матча и 1 гол в составе сборной Англии. В молодежке "Тоттенхэма" он работает с 2014 года.