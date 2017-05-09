Тренер "Мидлсбро": "После матча с "Челси" в раздевалке стояла мертвая тишина"

Главный тренер "Мидлсбро" Стив Агнью после матча 36-го тура чемпионата Англии против "Челси" (0:3) отметил, что команда была сильно расстроена этим поражением. После этой игры "Боро" лишился шансов на сохранение прописки в премьер-лиге.

- Сейчас на душе очень горько, - приводит ВВС слова Агнью. - В раздевалке после игры стояла мертвая тишина. "Челси" сегодня прижал нас к воротам и смог выиграть еще в первом тайме. Этот сезон был очень трудным. Дело даже не в этой встрече, таким получился весь сезон. Теперь должны сделать все, чтобы быстрее вернуть "Челси" в премьер-лигу.