Тренер "Лестера" рассказал о возможном трансфере Мусы в другой клуб

Главный тренер "Лестера" Клод Пюэль не стал исключать ухода нападающего Ахмеда Мусы из команды в зимнее трансферное окно. По его словам, переход форварда в другой клуб - один из вариантов.

- Посмотрим, что произойдет с Мусой, - цитирует Sky Sports Пюэля. - Его уход – это один из вариантов. Подождем, какие варианты появятся у игрока и у клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Муса может перейти в "Сток Сити" или "Бурсаспор". В текущем сезоне экс-игрок ЦСКА не провел ни одного матча в чемпионате Англии.