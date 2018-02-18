Тренер "Хаддерсфилда": "Технология VAR убивает эмоции футбола"

Главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер после матча 1/8 финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (0:2) заявил, что он не является сторонником использования технологии VAR. В прошедшей встрече она помогла отметить гол полузащитника "Манчестер Юнайтед" Хуана Маты.

– Арбитр принял решение в нашу пользу, но в принципе технология VAR мне не нравится. Мне кажется, что она убивает эмоции от игры, – цитирует Вагнера BBC. – Именно по этой причине мне данная технология не нравится, но не я принимаю решение.